Черноморский флот опроверг заход корабля "Сметливый" в зону учений Sea Breeze

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) назвал не соответствующей действительности информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019.
Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЧФ.
"Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019 не соответствует действительности", - указывается в документе.
В пресс-службе уточнили, что "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права.