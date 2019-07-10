Черноморский флот опроверг заход корабля "Сметливый" в зону учений Sea Breeze

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) назвал не соответствующей действительности информацию о заходе сторожевого корабля "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ЧФ.

"Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze - 2019 не соответствует действительности", - указывается в документе.

В пресс-службе уточнили, что "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права.