Историк объяснил, почему победу под Прохоровкой одержала Красная армия

Ведущий научный сотрудник ЮЗГУ, автор ряда монографий по Курской битве Валерий Замулин — о том, кто на самом деле выиграл сражение, сколько оно длилось и какие потери понесли войска

Журналист немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф опубликовал статью под заголовком "Победа" Красной армии, которая в действительности была поражением". Ссылаясь на архивные документы, автор написал, что победы Красной армии в бое под Прохоровкой не было. В этой связи, по его мнению, установленный там памятник "вообще-то нужно бы сразу же снести". О том, кто на самом деле выиграл Прохоровское сражение, сколько оно длилось, какие потери понесли советские и немецкие войска корреспонденту ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) кандидат исторических наук, автор ряда монографий по Курской битве Валерий Замулин. По словам Замулина, немецкий журналист никаких документов не опубликовал, а ссылается на статью в английском журнале и на немецкого военного историка полковника Хайнца Фризена. "Немецкий исследователь, которого я лично знаю, - профессионал своего дела, но он не специалист по Курской битве. У него нет ни одной книги, посвященной исследованию этой битвы", - отметил ведущий научный сотрудник ЮЗГУ.

В статье из английского журнала есть ссылка на две аэрофотосъемки. На их кадрах, по данным издания, нет никаких танков и, исходя из этого, западные специалисты делают вывод, что Красная армия не победила и вообще не было никакого масштабного танкового сражения под Прохоровкой. Замулин уточнил, что Прохоровское сражение длилось семь суток – с 10 по 16 июля, а не только 12 июля, как считают западные эксперты. "12 июля – это только один из дней Прохоровского сражения, в ходе которого командование Красной армии попыталось сменить форму ведения оборонительной операции", - пояснил он. Когда германскому командованию стало ясно, что прорыв до Курска невозможен, оно решило обезопасить свои фланги, рассказывает эксперт. Поэтому 9 июля командующий немецкой 4-й танковой армией отдал приказ о взятии Прохоровки и прилегающей к ней территории, так называемой "третьей армейской полосы". На следующий день немцы приступили к выполнению плана и пытались выполнить задачу до 16 июля. "В результате немцы не взяли Прохоровку и им не удалось разгромить нашу обороняющуюся группировку. Перспективы нет и они решили – надо отступать. В ночь на 17 июля они начали отводить свои танковые силы от Прохоровки на исходные позиции", - рассказал Замулин. Советская авиаразведка зафиксировала отход немецких войск и утром 17 июля Красная армия начала их преследовать. Все эти данные, по словам ведущего научного сотрудника ЮЗГУ, зафиксированы в советских документах - приказах и распоряжениях.

Он подчеркнул, что памятник под Прохоровкой, который в обиходе называется "Звонница", установлен в честь победы в сражении и в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. "Это памятник победы в Прохоровском сражении, а не в одном из дней этого сражения. Определять и считать, что сражение было один день – это неправильно. Но западным журналам надо взять именно неудачный для советской стороны момент и "поднять его на щит", и сказать: вот, сражение было один день. И что значит "немцы выиграли"? Это значит 12 июля мы отступили куда-то под Курск, немцы заехали в город и т.д. Не было этого, никуда они не поехали, а начали отступать к Белгороду", - подчеркнул Замулин. Неудачный контрудар с разрешения ставки Как правило, оборонительная тактика такова - пехота сидит в траншеях, ей помогает защищаться артиллерия, а танки периодически проводят контратаки при поддержке авиации, отметил эксперт. Однако, 12 июля 1943 года все было иначе. Замулин сообщил, что советское командование решило осуществить контрудар – попытаться мощным танковым клином "рассечь" одно из самых активных соединений противника.

Историк уточнил, что перед тем, как провести контрудар 12 июля, начальник Генштаба Красной Армии Александр Василевский звонил Иосифу Сталину и спрашивал, что делать, ведь 5-я гвардейская танковая армия - это был резерв ставки. "Василевский говорил Сталину, что план, который сверстали, не сработает, потому что изменилась оперативная обстановка. Что делать? Будем проводить контрудар или не будем? Сталин сказал: "Будем". И решили действовать по старому плану, но в новой, резко изменившейся обстановке", - отметил Замулин. Но именно новые обстоятельства и не подходящая местность для создания такого "бронированного кулака" не позволили реализовать намеченную цель. "Советская танковая армия наносила удар по перешедшей к обороне немецкой армии. Танки нельзя двигать на пушки, а тут получилось, что танки поехали на артиллерийские расчеты, которые их ждали, то есть, просто наши танки были расстреляны", - сказал он. В результате 5-я гвардейская танковая армия понесла большие потери и не выполнила поставленную задачу. "Но подчеркну – это один из дней сражения, а контрудар – форма ведения оборонительного боя. А из статьи (журналиста Die Welt – прим. ТАСС) создается впечатление, что немцы к 12 июля подъехали к Прохоровке, а там стояли наши. Будто немцы постреляли, наших побили, развернулись и уехали", - отметил российский эксперт. Наши потери действительно были больше Потери войск Красной армии в Прохоровском сражении были весьма существенными, большая часть жертв и выбывшей из строя техники пришлись именно на 12 июля из-за неудачной попытки контрудара. Замулин привел некоторые данные о потерях советских войск в Прохоровском сражении, в котором участвовали три армии - танковая и две общевойсковые (пехота, без бронетехники – прим. ТАСС).

Описание Танки Т-34 во время битвы под Прохоровкой © Sovfoto/UIG via Getty Images

По состоянию на 5 июля 1943 года 5-я гвардейская танковая армия насчитывала более 40 тысяч человек. Только за один день – 12 июля - более 1500 ее бойцов были убиты или пропали без вести, еще больше 2 тысяч человек были ранены. Эта армия в тот день потеряла больше половины техники, участвовавшей в сражении: 340 танков сгорели или были подбиты (подбитые машины можно восстановить – прим. ТАСС). Также были выведены из строя 19 самоходных артиллерийских установок.

В период с 12 по 16 июля потери 5-й танковой армии таковы: 2440 человек убиты, 1157 – пропали без вести, 3510 – ранены, выбыли из строя 225 средних танков Т-34 и180 легких танков Т-70, 25 самоходных орудий. В Прохоровском сражении также участвовала 5-я гвардейская общевойсковая армия. Ее потери в период с 12 по 16 июля составили 16119 человек, из которых 7577 человек убиты или пропали без вести. Кроме того, бои под Прохоровкой вел и один из корпусов 69-й общевойсковой армии. По состоянию на 10 июля 1943 года в нем числилось 38 тысяч 152 человека, к 16 июля осталось 23 тысячи 110 человек. Замулин затруднился назвать точные потери немецких войск в Прохоровском сражении. Он привел данные, согласно которым немцы могли потерять 12 июля 1943 года от 80 до 100 танков, из них около 45 тяжелых машин вышло из строя в одной только дивизии СС "Мертвая голова" (воевала до 1945 года, пока не сдалась американским войскам – прим. ТАСС). "Немцы сами не знают, сколько они потеряли, потому что документов корпуса СС по потерям за 12 июля в природе нет. А потом рассказывают сказки: пять танков, два танка потеряли, это ерунда чистой воды", - отметил Замулин. Конец гитлеровскому плану "Цитадель" Итоги сражения заключаются в том, что войска Воронежского фронта, оборонявшие участок в районе Прохоровки, выполнили свою задачу и не позволили противнику прорвать оборону и выйти на оперативный простор, отметил ведущий научный сотрудник ЮЗГУ. "13 июля 1943 года Гитлер свернул операцию "Цитадель" по захвату Курска. Прохоровское сражение – одно из многих в рамках Курской оборонительной операции, которая была нацелена на срыв "Цитадели". Если бы мы не выиграли Прохоровское сражение, немцы бы взяли Курск", - подчеркнул Замулин.

Описание Памятник Победы на Прохоровском поле © Антон Вергун/ТАСС