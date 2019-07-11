Десантники захватят в Крыму полевой аэродром в рамках совместных с ВКС учений

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Десантники захватят полевой аэродром в Крыму в рамках второго этапа совместных учений Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"По замыслу учения, подразделениям десантников предстоит совершить перелет на дальнее расстояние, десантироваться на площадки приземления Найманская и Охчи-Оба в Крыму с последующей отработкой подразделениями соединения тактических задач по захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

Учения проходят с 8 по 11 июля. В них участвуют более 2 тыс. десантников и летчики частей Военно-транспортной авиации, дислоцированных в ряде регионов.