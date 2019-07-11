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Международный военно-морской салон - 2019

Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании

На нем основываются все имеющиеся концепции, подчеркнул глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов
Модель авианосца разработки КГНЦ Николай Новичков/ТАСС
Описание
Модель авианосца разработки КГНЦ
© Николай Новичков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Боевой опыт Сирии учтен в разработках концепций перспективных российских авианосцев Крыловского государственного научного центра (КГНЦ). Об этом ТАСС в ходе 9-го международного военно-морского салона (МВМС-2019) сообщил руководитель КГНЦ Павел Филиппов.

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"Боевой опыт применения в Сирии авианесущей группы с авианосцем "Адмирал Кузнецов" всесторонне проанализирован и учтен при разработке концепций легкого, среднего и тяжелого авианосцев, предлагаемых нами сегодня российскому флоту", - сказал Филиппов.

"Основная задача авианосца состоит не в том, чтобы не "возить" с собой сам ядерный реактор, а в том, чтобы иметь на борту как можно больше топлив для палубной авиации, - отметил глава КГНЦ. - Кроме того, авианосец должен иметь максимальное количество точек взлета летательных аппаратов и иметь возможность отправлять эти летательные аппараты в полет с максимальной боевой загрузкой".

По словам Филиппова, это главная задача авианосца и эти вопросы были учтены в новых концепциях авианосцев, - разработанных в КГНЦ.

Теги
СирияРоссияСанкт-ПетербургМеждународный военно-морской салон - 2019
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