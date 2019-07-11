Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании

"Боевой опыт применения в Сирии авианесущей группы с авианосцем "Адмирал Кузнецов" всесторонне проанализирован и учтен при разработке концепций легкого, среднего и тяжелого авианосцев, предлагаемых нами сегодня российскому флоту", - сказал Филиппов.

"Основная задача авианосца состоит не в том, чтобы не "возить" с собой сам ядерный реактор, а в том, чтобы иметь на борту как можно больше топлив для палубной авиации, - отметил глава КГНЦ. - Кроме того, авианосец должен иметь максимальное количество точек взлета летательных аппаратов и иметь возможность отправлять эти летательные аппараты в полет с максимальной боевой загрузкой".

По словам Филиппова, это главная задача авианосца и эти вопросы были учтены в новых концепциях авианосцев, - разработанных в КГНЦ.