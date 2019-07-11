Северный флот проведет гонку героев в Мурманской области

МУРМАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Северный флот начал подготовку к проведению гонки героев "Заполярный рубеж", во время которой командам предстоит преодолеть трассу с различными препятствиями. Как говорится в сообщении пресс-службы флота, в необычных соревнованиях смогут принять участие не только военные, но и все желающие.

"Военнослужащие Северного флота разработали сложный и интересный маршрут для проведения гонки героев "Заполярный рубеж". Эти командные соревнования уже второй раз будут проводиться на территории строящегося в районе поселка Кильдинстрой военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", - сообщает пресс-служба.

Гонка пройдет 27 июля, накануне главного праздника военных моряков - Дня Военно-морского флота России.

Для "Заполярного рубежа" оборудуют многофункциональную трассу протяженностью 5 км. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий. Среди этапов маршрута - "Царь горы" (преодоление заграждения в помещении), "Под перекрестным огнем" (переползание под сеткой через грязь), "Вспомни детство: классики" (преодоление болота с сеткой), "Резиновый берег" (покорение вершины из автомобильных шин), "Арктическая переправа". Участников ждут также бег по бревну над болотом, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины и другие препятствия.

В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота уже начали готовить команды для гонки героев.