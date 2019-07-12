Сокрушительная ударная мощь при малых размерах. Россия создает "москитный флот"?

С появлением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) боевые корабли приобрели абсолютно новое качество — если раньше, помимо действий на море, они могли только поддерживать огнем крупнокалиберных артиллерийских орудий высадки десанта и разрушать прибрежные объекты, то установка КРМБ позволила превратить их в действительно многофункциональные образцы вооружений, способные наносить удары по территории противника, находящейся на удалении нескольких тысяч километров от береговой линии. В настоящее время все крупнейшие военно-морские силы мира располагают кораблями, вооруженными подобными ракетами. И этот вид военно-морской техники достаточно интенсивно развивается, что приводит к появлению новых и зачастую достаточно оригинальных образцов. "Москитный флот": история и реальность За последние несколько лет Военно-морской флот (ВМФ) России получил несколько типов кораблей, оснащенными КРМБ семейства "Калибр" (SS-N-27 Sizzler по классификации НАТО). Более того, именно эти военно-морские платформы в настоящее время составляют ударную мощь ВМФ. В их числе — фрегаты проекта 22350, сторожевые корабли проекта 11356, малые ракетные корабли проекта 20385, 21631 и 22800 и некоторые другие.

' ТАСС/Ruptly'

Спецпроект на тему Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

В опубликованном летом прошлого года проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга РФ отмечалось, что в ближайшие годы приоритетными направлениями станут строительство многоцелевых и стратегических атомных подлодок и создание кораблей так называемого москитного флота, то есть небольших (малого водоизмещения), но хорошо вооруженных кораблей, предназначенных для ведения боевых действий в прибрежных районах. При этом подчеркивалось, что строительство серийных надводных и подводных кораблей по текущим проектам будет завершено к 2022–2025 годам. Если говорить о "москитном флоте", то тут, по мнению военного эксперта Александра Мозгового, в свое время произошло смещение понятий. "Когда появился этот термин, а было это примерно во времена Первой мировой войны, то тогда под "москитным флотом" имелись в виду небольшие торпедные или несущие мины катера, которые боролись с крупными надводными кораблями. Это наиболее эффективно продемонстрировали итальянцы в годы войны, когда потопили один из двух линкоров Австро-Венгрии в Адриатическом море", — пояснил в разговоре с журналистом ТАСС Мозговой. В годы Второй мировой воны у итальянцев была 10-я флотилия МАS (для проведения разведывательных и диверсионных операций против военно-морских сил противника и его инфраструктуры — прим. ТАСС), которая включала очень маленькие торпедные катера, которые также воевали и на Черном море, где атаковали советские корабли. Известно, что в период с 1941 по 1943 год флотилия осуществила ряд диверсионных операций в портах и акваториях Александрии, Севастополе, на Гибралтаре, Мальте, Алжире, Турции, направленных против кораблей Великобритании, США и СССР.

Описание Замаскированный MAS Второй мировой войны в Средиземном море © wikipedia.org/Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio

Вот что, по мнению Мозгового, должно пониматься под "москитным флотом". Сейчас же "все смешано в кучу". "Уже к нему относят малые ракетные корабли типа "Буян-М" и "Каракурт" с водоизмещением 800–900 тонн, — говорит эксперт. — А в годы Первой мировой войны корабли с подобным водоизмещением были эсминцами. Поэтому это отнюдь не маленькие корабли, обладающие ударной мощью (восемь ракет комплекса "Калибр"), и приравнивать их к "москитному флоту" — это смешно".

Вот есть быстроходные катера, которые возят разведывательно-диверсионные группы. Поставьте на них торпедные аппараты или легкое ракетное вооружение — вот и будет "москитный флот". А этот (корабли типа "Буян-М" и "Каракурт" — прим. ТАСС) — вполне серьезный флот Александр Мозговой военный эксперт

Описание Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 (шифр "Буян-М") © Сергей Мальгавко/ТАСС

Необходимо отметить, что данные корабли, вооруженные "Калибрами", положительно себя зарекомендовали в ходе боевой эксплуатации — в частности, малые ракетные корабли проекта 21631 принимали участие в нанесении ракетных ударов по позициям террористических группировок в ходе операции в Сирии. Где и как укусят "москиты" Говоря о концепции малых платформ, на которых сейчас есть максимальное вооружение, их суть, по мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, заключается прежде всего в их дешевизне.

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"Потому что потеря корабля типа "Петр Великий" (тяжелый атомный ракетный крейсер — прим. ТАСС) или авианосец — это национальная трагедия, — говорит эксперт. — Поэтому было принято решение еще в 1990-х годах, чтобы строить маленькие корабли, на которых будет максимальное вооружение из нескольких десятков ракет, которые могут решить проблемы. Ракеты дальнобойные, поражают цели за несколько тысяч километров, соответственно, кораблям не надо ходить в море. Ведь ракета быстрее достигнет цели, чем сам корабль". Однако есть и другая сторона этой проблемы. "Американский флот присутствует во всех регионах мира, а "москитный флот", который может появиться в России, больше двух-трех недель функционировать в открытом море не может. Это очень серьезное физическое ограничение, — говорит Литовкин. — И то, что сегодня восстанавливаются (модернизируются) атомные ракетные крейсера типа "Петр Великий", говорит о том, что, если мы имеем геополитические интересы в стране, нам нужны именно такого класса корабли".

"Москитный флот" хорошо прикроет наши интересы в прибрежных водах, он может решать задачи в регионах досягаемости. Например, из Каспийского моря можно стрелять по объектам террористов в Сирии, но мы никуда дальше "не дотянемся". Эти корабли не дают возможности геополитического влияния в регионах мира. Мы из Балтики можем контролировать всю Европу, но это не присутствие наших кораблей в Средиземном море, Атлантическом и Тихом океанах. Это эпизодическое появление в портах Дмитрий Литовкин военный эксперт

Описание Пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Средиземного моря по объектам террористов в Сирии, август 2016 года © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

У этого флота очень ограниченная автономность: к примеру, чтобы дойти от Кронштадта до Гибралтара ему понадобится, по некоторым данным, две-три недели. "Этот корабль идет только в одну точку — невозврата, а в случае военных действий его вообще не вернуть. Он — не самостоятельная боевая единица", — считает Литовкин. Что касается плюсов таких кораблей, это их цена. "За относительно небольшие деньги мы строим корабли, которые могут нанести ракетный удар на расстояние до 2,5 тысяч км из акватории Каспийского и Балтийского морей", — говорит эксперт.

Опять же: что такое "москитный флот"? По моему мнению, на Балтике больше ничего иметь не надо. Кстати, наши соседи, которые когда-то обладали достаточно крупными флотами, к этому выводу давно пришли. Например, шведы, у которых были крейсера. На балтийском театре боевых действий особо не разыграешься. Любой вышедший туда корабль с водоизмещением порядка 1000 тонн будет сразу же виден всеми современными средствами обнаружения Александр Мозговой военный эксперт

Кстати, разработанные в 1970-х годах ракетные катера типа "Молния" с водоизмещением около 500 тонн (проект 1241 и его модификации — прим. ТАСС), по мнению Мозгового, "москитами" тоже не назовешь. "У них очень большая ударная мощь — противокорабельные ракеты П-270 "Москит" могут потопить авианосец, — говорит он. — Другое дело, что они достаточно старые, построены еще в советские времена при том, что гарантийный срок службы 25 лет. Пора их менять".

' Минобороны России'

По данным открытых источников, всего было построено 50 катеров для ВМФ и еще 30 на экспорт. В настоящий момент в строю находятся порядка 26 различных катеров. Более того, строятся еще два катера по новому проекту на рыбинском судостроительном заводе "Вымпел". Главное оружие — четыре сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-270 "Москит", принятые на вооружение в 1984 году. На некоторых проектах катеров стоят ракеты П-15 "Термит", разработанные еще в середине 1950-х годов. Последние модификации оснащаются комплексом "Уран" с ракетами Х-35, которые способны на дальности до 130 км уничтожать надводные корабли водоизмещением до 5000 тонн. Эти ракеты отличаются малыми габаритами, массовостью применения и универсальностью.

Описание Ракетный катер "Моршанск" проекта 11241 (тип "Молния") в акватории реки Невы во время военно-морского парада © Петр Ковалев/ТАСС

Эксперты сходятся во мнении, что все же относительно маленький корабль может "наделать много бед", ведь он может нести ракеты и с ядерной боевой частью.

"В советские годы на НПО машиностроения в Реутове создавали различные дальнобойные ракеты для кораблей, которые размером практически с истребитель МиГ-21 (без крыльев), могли поражать цели до 1 тыс. км. Сейчас крейсер "Петр Великий", который несет 20 ракет П-700 "Гранит", может автономно решить задачу по уничтожению авианосной группировки", — говорит Литовкин. Но проблема состоит в том, что сегодня к ней просто не подойдешь. "Потому что американский авианосец поднимает практически за 20 минут все авиакрыло, и эти самолеты на расстоянии до тысячи километров разнесут все, что есть на воде. Поэтому в 1990-х годах было принято решение, что нужны малые платформы — дешевые корабли с максимальным набором вооружения", — добавляет эксперт.

То есть "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет, нужны другие корабли — авианосцы, крейсера, которые будут автономно действовать на просторах мирового океана практически неограниченное время. У атомного крейсера единственное ограничение — это питьевая вода и продукты для экипажа, которые любой танкер подвезет Дмитрий Литовкин военный эксперт

С малыми кораблями одна проблема — топливо. Но при этом на нем есть ракеты, которые могут поражать цели на большой дальности. "Калибр" — это универсальная на сегодняшний день ракета, которую может нести как надводный, так и подводный корабль. "То есть найдена универсальная модель, которая позволяет решать сложные задачи на большом расстоянии. Но надо понимать, что масса боевой части "Гранита" — полтонны, у "Калибра" она значительно меньше", — говорит эксперт. "Калибры" на подводных крыльях: быстро, дешево и эффектно Тенденция миниатюризации систем вооружения продолжает оставаться актуальной и по отношению к боевым кораблям ВМФ России. Так, в ходе военно-технического форума "Армия-2019" был представлен корабль, который может считаться наиболее компактным носителем "Калибров". Им стал ракетно-артиллерийский катер на подводных крыльях проекта 133РА "Антарес-РА", разработанный Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева (является стратегическим партнером компании "Радар ммс").

Описание Модель ракетного катера проекта 133РА "Антарес-РА" © Дмитрий Федюшко/ТАСС

"Антарес-РА" — это интересное решение, учитывая, что катер достаточно скоростной и имеет хорошие мореходные характеристики", — рассказал ТАСС генеральный директор "Радар ммс" Георгий Анцев. — Он может быть достаточно быстро насыщен ракетно-артиллерийским вооружением, способным поражать как сухопутные, так и морские цели". Отдельно он подчеркнул высокий показатель соотношения стоимости и эффективности нового катера, который является оптимальным решением для государств с ограниченными оборонными расходами и актуальной задачей охраны водного пространства. "Антарес-РА" получил современные средства связи и радиолокации. К нему также может быть привязан беспилотный летательный аппарат для обеспечения целеуказания. Полное водоизмещение катера составляет около 226 т. Его габариты также являются относительно небольшими — длина не превышает 40 м, ширина (в районе средних крыльев) — 15,1 м, высота борта — 4,1 м, габаритная осадка — 4,6–4,8 м. "Антарес" может применяться в прибрежных водах с практическим любым изломом береговой линии. Способен развивать внушительную скорость — до 60 узлов, при этом его дальность плавания (при полном водоизмещении) достигает 350 морских миль, а автономность плавания — пять дней. Иными словами, может достаточно эффективно выполнять как задачи по обороне побережья, так и нанесения ракетных ударов на небольшом удалении от мест базирования.

Платформа "Антарес" — это были хорошие в СССР сторожевые катера на подводных крыльях. Было их построено порядка восьми штук. И благодаря своим скоростным характеристикам они хорошо подходили именно для пограничной службы Александр Мозговой военный эксперт

Разработчик отмечает, что катер способен двигаться без ограничения скорости при состоянии моря до двух баллов, а до четырех — ограничивается 50 узлами. Безопасное плавание при полном водоизмещении может осуществляться при состоянии моря до семи баллов. При этом стоит отметить, что состояние моря, при котором катер может применять ракетное вооружение, не уточняется.

Описание Макет быстроходного ракетно-артиллерийского катера на подводных крыльях проекта 133РА "Антарес-РА" © Центральное конструкторское бюро им. Р.Е. Алексеева

"Другое дело: где его использовать и в каких акваториях? — задается вопросом Мозговой. — Суда на подводных крыльях требуют определенной инфраструктуры, из-за конструкции таких кораблей нужны особые доки, поэтому и сложнее их обслуживание".

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