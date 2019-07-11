Обанкротившаяся астраханская верфь "Красные баррикады" возобновит работу в декабре

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные баррикады", признанный банкротом, возобновит работу в декабре. Верфь задействуют в строительстве танкера для самарской компании "Волготранс", сообщил в четверг журналистам гендиректор "Южного центра судостроения и судоремонта" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Алексей Селезнев.

"Южный центр судостроения и ремонта" выкупил имущество "Красных баррикад" на открытых торгах за 955 млн рублей, выплатить эту сумму победитель торгов должен до 20 июля. Впоследствии выкупленное предприятие войдет в состав центра.

"Планируется, что завод "Красные баррикады" начнет работу в декабре: запланирована резка металла для первого заказа. Первый ожидаемый заказ - это танкер для "Волготранса", - сказал Селезнев.

В четверг он вместе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным встретился с работниками и представителями профсоюза "Красных баррикад". Представитель ОСК заметил, что до середины августа в цеха планируется подать электричество, чтобы начать ревизию оборудования.

"Я напомню, что одним из поручений президента РФ Владимира Путина после совещания у нас в Ахтубинске является как раз стабилизация ситуации на заводе "Красные баррикады", что подразумевает погашение задолженности перед работниками, формирование дорожной карты по наполнению заказами, нормализацию производства на всех предприятиях, которые входят в "Южный центр судостроения и судоремонта". <...> Ситуация находится под моим личным контролем", - добавил Бабушкин.

Планируется, что "Южный центр судостроения и судоремонта" объединит несколько астраханских верфей, которые будут выполнять заказы вместе. Так, в строительстве танкера для "Волготранса" будет также задействован судостроительный завод "Лотос".

О "Красных баррикадах"

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство.