Первый опытный образец морского ЗРК "Тор-МФ" создадут в 2020-х годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов. Об этом сообщил ТАСС помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов на Международном военно-морском салоне.

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"Продолжается разработка морского комплекса "Тор-МФ". Пока он создан в чертежах. В "железе" планируем сделать в начале 2020-х годов", - сказал Карташов.

Он отметил, что ЗРК создается в интересах ВМФ России.

"Комплекс унифицирован по аппаратной части, по программному обеспечению, он должен быть интегрирован в корабль", - сообщил помощник генерального директора.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.