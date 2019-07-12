Корабли проектов "Гепард" и "Каракурт" заинтересовали военных из ОАЭ и Саудовской Аравии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фрегат "Гепард-3,9" и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" заинтересовали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Тайланда и Вьетнама. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького.

Военный атташе Нигерии, делегации ВМС ОАЭ, ВМС Саудовской Аравии и Вьетнама, Вооруженных сил Намибии, Ганы, Таиланда и другие делегации ознакомились с выставочной экспозицией, представленной на Международном военно-морском салоне, отметили в пресс-службе.

"Особый интерес посетителей вызвали фрегат "Гепард-3,9", малые ракетные корабли проекта 22800, патрульные корабли проекта 22160, потиводиверсионные катера проекта 21980 и десантные катера проекта А223", - сказали представители завода.

Там отметили, что также на демонстрационной площадке Международного военно-морского салона в акватории Финского залива посетителям представлены малый ракетный корабль проекта 21631, катер специального назначения проекта 21980 и патрульный корабль проекта 22160, построенные на Зеленодольском заводе.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.