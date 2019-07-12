В Петербурге заложили седьмой противоминный корабль проекта 12700 "Анатолий Шлемов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ РФ состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Корабль, получивший название "Анатолий Шлемов", стал седьмым представителем проекта, заложенным на предприятии.

"Мы, коллектив Средне-Невского завода, с уверенностью говорим, что мы построим в срок этот корабль и будем его на всем протяжении сопровождать. Я поздравляю коллектив с тем, что мы выходим на наш уровень работы и мы каждый год способны давать по два корабля", - сказал в ходе церемонии гендиректор завода Владимир Середохо.

Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружениям вице-адмирал Игорь Мухаметшин в свою очередь отметил, что результаты деятельности головного корабля проекта - "Александр Обухов" - подтвердили правильность всех принятых решений и профессионализм судостроителей. "Мы надеемся, что все корабли, и "Шлемов", и все остальные, будут построены с таким же высочайшим качеством и позволят флоту решать те задачи, которые перед ним поставлены конкретно этому классу кораблей", - сказал Мухаметшин.

Глава ОСК Алексей Рахманов отметил, что внимание к кораблю проявляют и за рубежом. "То, что мы сегодня продемонстрировали российскому военно-морскому флоту, не осталось незамеченным нашими основными партнерами по военно-техническому сотрудничеству. И я абсолютно уверен, что даже если вдруг мы по каким-то причинам должны будем пересмотреть программу для родного ВМФ, знайте, что наши заказчики за рубежом ждут этот корабль с не меньшим нетерпением", - сказал Рахманов.

Свое имя корабль получил в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова (1949-2018 гг.). Шлемов служил в Главном управлении кораблестроения ВМФ, где прошел путь от старшего офицера группы до начальника Управления кораблестроения. В последние годы жизни работал в Объединенной судостроительной корпорации.

Новые корабли проекта 12700

Новые корабли противоминной обороны проекта 12700 будут поставлены всем военным флотам РФ, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Государственная программа вооружения предусматривает поставки таких судов на все флоты. Дефицит очень большой, особенно на Тихом океане. Мы давно не строили такие суда", - сказал вице-премьер журналистам в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе.

"Корпус корабля формируется всего три месяца, а завод готов гарантированно в год строить два таких тральщика", - сказал он.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. При этом, корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно. Композитный корпус обеспечивает им большую долговечность и меньший вес по сравнению с металлическими кораблями.

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