Гидрографический катер "Александр Евланов" вошел в состав сил Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов" пополнил состав судов гидрографической службы Балтийского флота. Церемония подъема флага на нем прошла в пятницу в Балтийске - месте постоянного базирования катера, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.

"Этому важному событию, с которого начинается отсчет службы корабля, предшествовало успешное выполнение "Александром Евлановым" программы заводских ходовых и государственных испытаний, подписание госкомиссией актов о приемке катера от предприятия-изготовителя завода "Нижегородский Теплоход" в состав ВМФ России", - говорится в сообщении.

Приказом главкома ВМФ "Александр Евланов" включен в состав судов гидрографической службы Балтийского флота.

В пресс-службе отметили, что гидрографический катер проекта 23040Г предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Помимо этого, катер будет обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.

По контракту с Министерством обороны РФ завод построит шесть таких катеров. В настоящее время испытания проходит второй катер этого проекта "Георгий Зима", который также войдет в состав Балтийского флота.

Новый катер назван в честь выдающегося гидрографа контр-адмирала гидрографического флота Александра Гавриловича Евланова, который совершил 25 дальних походов в Индийском и Атлантическом океанах для изучения рельефа дна. Его наработками моряки пользуются до сих пор. В 1983 году за океанографические открытия и большой вклад в картографирование Мирового океана в составе группы гидрографов гидрографической службы ВМФ Евланов стал лауреатом Государственной премии СССР.