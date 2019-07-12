На морском салоне в Петербурге представили первый VR-тренажер для подготовки дайверов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Первый тренажер с применением элементов виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) "VR дайвер" для гражданских дайверов и боевых пловцов создан в России. Демонстрация новой системы состоялась в ходе 9-го Международного военно-морского салона (МВМС-2019), проходящего в Санкт-Петербурге.

Как сообщила ТАСС представитель екатеринбургского АО "НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова", представляющего систему, Евгения Панасова, комплекс выполнен на основе коммерчески доступных комплектующих и обладает высоким параметром соотношения стоимости и эффективности. "В системе применяются шлем виртуальной реальности, мобильное устройство и гироскоп. "VR дайвер" позволяет осуществлять подготовку пловцов с высокой степенью приближенности к реальным условиям", - отметила Панасова.

По ее словам, гражданский вариант системы уже отработан и поставляется заказчикам. "Программное обеспечение (ПО) гражданского варианта написано на движке Unity, в качестве центра обработки данных может применяться практически любой смартфон с операционной системой Android. Экспортные поставки "VR дайвер" уже начаты", - добавила Панасова.

В случае проявления заинтересованности со стороны Министерства обороны РФ и силовых структур текущее ПО может быть заменено на образец, соответствующий требованиям этих организаций, подчеркнула Панасова. "С технической стороны это не составит какой-либо сложности", - подчеркнула она.