Вооруженные силы России получили 42 боевые машины десанта БМД-4М

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России получили в этом году 42 боевые машины десанта БМД-4М, которые "Курганмашзавод" не смог передать в 2018 году из-за отказа Франции поставить часть комплектующих, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Ранее на совещании в Кургане вице-премьер заявил, что в 2018 году "Курганмашзавод" не выполнил ряд госконтрактов, но не пояснил, о какой именно технике идет речь.

"В 2018 году государственные контракты по ряду направлений предприятием выполнены в установленные сроки. За исключением поставки БМД-4М. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы [отказ Франции в поставках тепловизионных модулей] срок поставки 42 единиц БМД-4М перенесен на 2019 год. В настоящее время указанный контракт выполнен", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о ситуации на "Курганмашзаводе"

"Предпосылок к срыву программы 2019 года нет", - заявил он.

Боевая машина десанта БМД-4М массой 14 тонн вооружена 100-миллиметровым орудием, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет "Аркан" (боекомплект состоит из 34 снарядов и 4 ракет), 30-миллиметровой автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов и пулеметом калибра 7,62 миллиметра. БМД-4М способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ч. Экипаж состоит из трех человек, также машина может перевозить до пяти человек десанта.