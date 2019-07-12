Будущее и настоящее российского флота. Что показали на военно-морском салоне — 2019

ТАСС — о некоторых новинках и перспективных разработках в области отечественного судостроения и военно-морской техники

Международный военно-морской салон (МВМС) в Санкт-Петербурге по праву входит в тройку крупнейших мировых морских выставок продукции военного назначения. Основная тематика — судостроение, морское вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельная энергетика, морская авиация, инфраструктура базирования и обеспечения флота и перспективные технологии. Всего на МВМС-2019 — 353 участника, из них 28 иностранных компаний из 19 стран. На открытых площадках, у причальных стенок Морского вокзала и акватории Финского залива можно было увидеть все то новое, чем гордится оборонно-промышленный комплекс России.

Всего 17 кораблей, катеров и судов ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России, среди которых — фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет проекта 20380 "Стойкий", малые ракетные корабли проекта 21631 "Мытищи" и "Серпухов", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков" и некоторые другие. Традиционно на МВМС был представлен ряд новинок для иностранных заказчиков. Так, впервые им был показан береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ". Причем заинтересовались им и российские военные. Ведь известно, что при разработке этого комплекса получили дальнейшее развитие идеи, заложенные в другой береговой комплекс, который уже многие годы находится на вооружении и успешно эксплуатируется в нашей армии, — "Бал".

Описание Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" © Николай Новичков/ТАСС

"Рубеж-МЭ" создан на единой мобильной платформе повышенной проходимости "КамАЗ-6560", на которой размещены как сам пусковой модуль с четырьмя крылатыми ракетами Х-35УЭ, так и радиолокационная станция загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратура управления стрельбой и аппаратура боевого управления. Ракета способна обходить препятствия, зону ПВО противника. В перспективе "Рубеж-МЭ" получит беспилотный летательный аппарат в качестве средства разведки и целеуказания.

Описание Макет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ © Петр Ковалев/ТАСС

Дальность комплекса — 260 км; свой локатор — либо пассивный, либо активный. Он по транспортным габаритам может по дорогам общего пользования ездить. Можно объединить до восьми машин в один дивизион, они обмениваются информацией. Так же, как на "Бале", залп 32 ракет Андрей Петраков генеральный директор Калужского приборостроительного завода "Тайфун"

Кстати, на выставке стало известно, что до конца года будут завершены испытания наземного варианта противокорабельной ракеты Х-35УЭ, предназначенной для вооружения подвижных береговых ракетных комплексов. "Это абсолютно новое изделие, которое отличается от ранее разработанной ракеты Х-35Э радикальным образом. Она получила новый двигатель, головку самонаведения и ряд других компонентов, это абсолютно новое оружие", — сообщил ТАСС генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Еще одна интересная новинка МВМС-2019 — необитаемый подводный аппарат "Александрит-ИСПУМ-Э", предназначенный для оснащения кораблей противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит"). Согласно данным разработчика, ГНПП "Регион", новая интегрированная система поиска и уничтожения мин предназначена для борьбы с морскими минами на глубинах до 300 м. Может применяться при волнении моря до трех баллов. Скорость — порядка 3–6 м/с в зависимости от режима работы.

Описание Необитаемый подводный аппарат "Александрит-ИСПУМ-Э" © Дмитрий Федюшко /ТАСС

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил интегрированный комплекс связи с искусственным интеллектом. Система управления сама настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети и переходит на другой род связи при необходимости. Комплекс связи позволяет обеспечить радиосвязь между надводными кораблями ВМФ любого ранга и командными пунктами, другими надводными кораблями, подводными лодками, авиацией. Отмечается, что в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки. Невское проектно-конструкторское бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило большой десантный корабль "Кайман" обновленного проекта 11711Э с увеличенным водоизмещением и десантовместимостью.

Описание Модель перспективного большого десантного корабля "Кайман" © Николай Новичков/ТАСС

По данным производителя, полное водоизмещение корабля составит около 8000 т, максимальная длина — 150 м, автономность — около 120 суток, скорость полного хода — около 18 узлов. Экипаж корабля — порядка 120 человек. Он сможет иметь на борту до двух транспортно-десантных или поисково-спасательных вертолетов, а также от шести до десяти штурмовых катеров, размещенных на шлюпбалках. На МВМС-2019 можно было увидеть и перископ нового поколения "Парус-98" непроникающего типа разработки концерна "ЦНИИ Электроприбор".

Описание Перископ непроникающего типа "Парус-98" © Николай Новичков/ТАСС

Как сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Александр Соколов, строящиеся на "Адмиралтейских верфях" подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота получат эти новые перископы, с помощью которых подводники смогут вести круглосуточное наблюдение в сложных метеоусловиях, принимать сигналы спутниковых навигационных систем, обнаруживать излучения радиотехнических средств надводных кораблей, измерять дистанцию до наблюдаемых объектов. В обновленной версии перископа установлен телевизионный канал высокой четкости. Кроме того, полностью переработан лазерный дальномер и изменена вычислительная система. Но все же главной изюминкой выставки, к которой было приковано внимание абсолютно всех, стал новейший атомный авианосец проекта 11430Э "Ламантин". Макет корабля демонстрировался в павильоне на стенде Невского ПКБ.

Описание Модель атомного авианосца "Ламантин" © Ладислав Карпов/ТАСС

Водоизмещение корабля, который получит атомную энергетическую установку, составит 80–90 тыс. т, максимальная длина — 350 м, автономность — около 120 суток, скорость полного хода — около 30 узлов. Экипаж — 2800 человек.

В составе авиагруппы — до 60 летательных аппаратов, в том числе тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также предусмотрено базирование до десяти беспилотников. Он может быть оснащен несколькими типами разгонных устройств для действий авиации корабельного базирования, в том числе трамплином, двумя электромагнитными катапультами и четырьмя аэрофинишерами. По мнению главкома ВМФ РФ Николая Евменова, за авианосцами будущее, Россия будет развивать их строительство исходя из имеющихся возможностей. "Строить мы их будем, но, наверное, сейчас время не пришло. Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее. Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе", — сказал он.

Описание Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов © Петр Ковалев/ТАСС

Специалисты и технические компетенции для постройки авианосца тех размерений, о которых мы говорили, существуют. Как только будет сигнал "на старт", тут же приступим к этой работе Алексей Рахманов глава ОСК

Гости салона могли также увидеть в акватории Финского залива высокоскоростной катер на подводных крыльях VIP-класса "Сагарис".

Описание Скоростной катер на подводных крыльях ВИП-класса "Сагарис" © Петр Ковалев/ТАСС