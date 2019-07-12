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Авиация и береговые ракетные комплексы России начали следить за учениями НАТО Breeze 2019

В маневрах принимают участие 2300 военнослужащих стран и партнеров альянса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Силы морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" начали следить за ходом учений военно-морских сил ряда стран НАТО и партнеров альянса Breeze в акватории Черного моря. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Национального центра управления обороной России.

"В назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Ведется радиоэлектронное сопровождение", - говорится в пресс-релизе.

Ежегодные учения Breeze проходят в этом году с 12 по 21 июля у берегов Болгарии. В основной их части будут задействованы около 2300 военнослужащих, 27 боевых кораблей, вспомогательных судов и катеров, пять самолетов и шесть вертолетов ряда стран НАТО и партнеров альянса, в том числе Болгарии, Великобритании, США, Турции и Франции.

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