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В Оренбуржье осенью пройдут учения ВДВ

Полковник Виктор Гуназа сообщил, что в этом году ульяновские десантники примут также участие в армейских играх

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 31-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады осенью отработают десантирование с вертолетов в Оренбургской области на испытательном военном полигоне Центрального военного округа. Об этом сообщил в субботу журналистам новый командир ДШБР полковник Виктор Гуназа после вступления в должность.

Ранее, с 2017 года, бригадой командовал полковник Андрей Стэсев, в субботу он передал боевое знамя соединения новому командиру.

"Осенью на полигоне Донгуз (южнее Оренбурга) мы продемонстрируем на практике <…> применение бригады вертолетным способом как одного из самых мобильных соединений", - сказал Гуназа. Он добавил, что ульяновские десантники в этом году примут участие в масштабных учениях, а также в армейских играх. Кроме того, предстоит итоговая проверка бригады.

Теги
РоссияОренбургская область
Представлен новый командир Ульяновской бригады ВДВ
Полковник Виктор Гуназа отметил большой боевой потенциал бригады
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