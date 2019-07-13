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Кризис в Сирии

В Сирии на пути патруля российской военной полиции совершили подрыв

Пострадавших и повреждений техники нет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Подрыв самодельного взрывного устройства был совершен в субботу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ в сирийской провинции Дераа, в результате теракта потерь среди российских военнослужащих и повреждения техники нет. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"На пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Дераа Сирийской Арабской Республики, совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба - Маараба. Потерь среди российских военнослужащих и повреждения военной техники нет. По предварительным данным, диверсионно-террористический акт совершен боевиками незаконных террористических группировок, разрозненно действующих на юге Сирии с целью обострения обстановки в этом регионе", - сказал он.

По словам Бакина, командование группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии в связи с инцидентом приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих.

Он также сообщил, что в течение суток незаконные вооруженные формирования, действующие на территории идлибской зоны деэскалации, совершили обстрелы населенных пунктов Джалама в провинции Хама, Сабикия и Беньямин в провинции Алеппо.

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