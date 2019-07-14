Россия доставила в Турцию очередную партию имущества из состава С-400

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российская военно-транспортная авиация доставила в Турцию очередную партию имущества из состава зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

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"14 июля 2019 года в рамках исполнения контрактных обязательств самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы С-400", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поставки ведутся "в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки".

Ранее Минобороны Турции сообщило, что на авиабазе Мюртед в провинции Анкара приземлились пятый, шестой и седьмой самолеты с компонентами С-400.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны Турции, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет.