Корабли Северного флота провели стрельбы в Белом море

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" Северного флота (СФ) провели учебно-боевые стрельбы в Белом море. Об этом говорится в сообщении СФ, распространенном в воскресенье.

"В составе корабельной противолодочной ударной группы кораблей экипажи малых противолодочных кораблей выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в пресс-релизе.

Стрельбы проходили в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки. Как пояснили в пресс-службе, имитированные воздушные цели были поражены зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими автоматами АК-630.

Также корабли "отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и координацию действий экипажей обоих кораблей при сопровождении воздушных целей".

В ближайшее время отряду кораблей предстоит провести ряд учений по противолодочной обороне с применением практического вооружения.