Противолодочные корабли Северного флота провели учения в Белом море

МУРМАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Корабельная противолодочная ударная группа Беломорской военно-морской базы Северного флота провела в Белом море учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы флота.

"В ходе учений экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли ледокол "Руслан" и танкер "ВТР-140", - сообщает пресс-служба.

Также экипажи противолодочных кораблей успешно отработали организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

Перед этим малые противолодочные корабли выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника. Была проведена стрельба по имитированным воздушным целям из зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", а также артиллерийских установок АК-176 и скорострельных 30-миллиметровых артиллерийских автоматов АК-630. По условиям учения корабли отражали налет авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы.

В ближайшее время экипажи малых противолодочных кораблей продолжат ряд плановых учений по противолодочной обороне с применением практического вооружения.