Евкуров займется в Минобороны боевой подготовкой и безопасностью полетов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный на пост замминистра обороны, займется в ведомстве боевой подготовкой и безопасностью полетов авиации. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Начну с того, что указом президента России от 8 июля Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации", - сказал Шойгу.

Министр выразил уверенность, что знания и опыт Евкурова помогут ему успешно решать поставленные задачи. Также Шойгу пожелал своему новому заместителю успехов на новом посту.