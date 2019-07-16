Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами еще две автомашины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил Министерству обороны оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 22 автомобиля.

В указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в указ главы государства от 2012 года. Тем документом Минобороны предоставлялась возможность оборудовать проблесковыми маячками 20 служебных автомобилей. В новый перечень включены 22 автомобиля оборонного ведомства.

Количество автомобилей со спецсигналами в других государственных органах не изменилось.