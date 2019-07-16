Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату. Об этом сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".

По данным издания, на закрытой части совещания, прошедшего во вторник в Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что президентом РФ Владимиром Путиным одобрены предложения министерства обороны по повышению социальной защиты рядовых и сержантов, служащих по контракту.

В частности, пишет газета, планируется "существенно увеличить с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1 по 4 тарифных разрядов".

Через месяц, с 1 октября, должны быть повышены компенсации рядовым и сержантам-контрнактникам, за наем жилых помещений, что уровняет их с офицерами и прапорщиками.

"Красная Звезда" отмечает, что в рамках работы по повышению привлекательности службы по контракту на должностях рядового и сержантского состава планируется расширить категории граждан, которым предоставлено право выбора: пройти службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. В настоящее время эта норма распространяется только на имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

Также планируется предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно для военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.