Международные учения "Индра-2019" состоятся в Индии в декабре

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Российско-индийские учения "Индра-2019" состоятся в декабре в межвидовом формате. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Уже известно, что учение "Индра" состоится в декабре текущего года на одном из полигонов на территории Индии. Оно будет проведено в межвидовом формате, то есть с привлечением сухопутной, авиационной и морской составляющих", - говорится в сообщении.

В городе Уссурийск в Приморье началась первая планирующая конференция, на ней представители командования Восточного военного округа и Вооруженных Сил Республики Индия приступили к согласованию сценария и места проведения учений, порядка пересечения государственной границы подразделениями ВВО, организации материально-технического обеспечения.

Учения "Индра-2018" прошли на военном полигоне "Бабина" в штате Уттар Прадеш (Индия). Всего в учениях было задействовано 500 военнослужащих. Были отработаны совместное планирование миротворческой операции, порядок взаимодействия штабов и подразделений сухопутных войск, а также тактические действия по нейтрализации групп условных незаконных вооруженных формирований.