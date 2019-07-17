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Замминистра обороны Евкуров проверил подготовку к учениям "Центр-2019"

Генерал-лейтенант выслушал доклады руководства ЦВО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Недавно назначенный замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в среду проверил в Центральном военном округе подготовку к учениям "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Евкуров совершил рабочую поездку в Центральный военный округ. "В Оренбургской области генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с инфраструктурой полигонов и провел рекогносцировку районов проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", - отмечается в сообщении ведомства.

Замминистра проинспектировал ход подготовки к учениям и выслушал доклады руководства Центрального военного округа, сообщили в ведомстве.

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Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссия
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