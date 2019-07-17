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Новая техника ВС РФ

Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО

Пристрелка нового оружия пройдет на полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

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"Автомат Калашникова АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного направления, как военного, так и гражданского. Первая партия из 8 тыс. автоматов поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей ЦВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на общевойсковых полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае военнослужащие проведут пристрелку и обслуживание оружия.

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