{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строители Минобороны РФ восстановят военный городок конца XIX века под Калининградом

На территории восстановленного комплекса будут размещены танкисты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ России реконструируют комплекс зданий военного городка постройки конца XIX века в Калининградской области. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России проведут масштабную реконструкцию комплекса зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. В настоящее время военные строители завершили реконструкцию казармы на 350 человек и здания штаба", - сообщили в ведомстве.

Сейчас ждут своей очереди на реконструкцию еще несколько казарм. Продолжается обустройство военного городка.

"Удалось воссоздать исторический архитектурный облик. Вместе с тем были проложены новые коммуникации, заменена кровля, вставлены новые окна", - отметили в министерстве.

На территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие танкового подразделения Западного военного округа. Здания были возведены в конце XIX века в тогда еще Германской империи. В годы Первой мировой войны здесь располагались немецкие кавалерийские полки.

Теги
РоссияКалининградская область
Летчик: ракета корабельного Ка-52 сможет поражать цели из-за пределов зоны ПВО противника
Палубный вертолет получил новую, более компактную прицельную оптико-электронную систему
Читать полностью