В Крыму стартовала экспедиция по поиску кораблей, затонувших во время войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Черноморского флота и Поискового движения России проведут совместную экспедицию в Крыму по поиску мест крушения советских кораблей в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Южного военного округа (ЮВО).

"Подводная экспедиция в Крыму проводится в акватории моря и на полуострове в два этапа. Первый этап продлится до 26 июля", - приводятся в сообщении слова командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

По его словам, второй этап экспедиции - "Аджимушкай-2019" - пройдет с 29 июля по 13 августа на территории Аджимушкайской каменоломни в Керчи. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЮВО, в каменоломне специалисты будут искать останки тел погибших солдат, а также вооружение.

Отмечается, что во время поиска в море специалисты планируют найти и поднять с глубины до 60 метров фрагменты вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы, в подводной части экспедиции будет задействовано гидрографическое судно Черноморского флота ГС-402.