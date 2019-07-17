В Калининградской области построили арсенал для хранения ракет Балтфлота

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Строительство арсенала для хранения ракет и артиллерийских боеприпасов завершено в Калининградской области. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Минобороны России.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового арсенала комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов в Калининградской области. Готовность объектов хранения вооружения проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве приводят слова Иванова, который отметил, что это безопасная база, отвечающая самым современным требованиям. "Арсенал в полном объеме обеспечит существующую и перспективную потребность в размещении всех запасов Балтийского флота", - цитируют в Минобороны слова замминистра.

Отмечается, что новый арсенал оснащен всеми необходимыми техническими погрузочно-разгрузочными средствами. Сеть разветвленных автодорог обеспечивает движение транспорта во всех направлениях для бесперебойной работы всех подразделений арсенала.