Корабли Филиппин и Вьетнама встанут в парадный строй ТОФ в честь Дня ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Боевые суда Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в честь Дня Военно-морского флота 28 июля во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ в пятницу.

"В параде кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня Военно-морского флота России во Владивостоке впервые примут участие десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг", - говорится в распространенном релизе.

Торжественная церемония встречи гостей пройдет на причале ТОФ на Корабельной набережной Владивостока. Постановка кораблей в парадный строй намечена на 27 июля.

Корабль ВМС Филиппин, однотипный вертолетоносцу "Давао-дель-Сур" - "Тарлак", - посещал Владивосток в 2018 году. Визит же вьетнамского боевого корабля состоится впервые.

В морском параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2 тыс. военнослужащих.