"Известия": к спасению субмарин будут привлекать тральщики и противолодочные корабли

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот будет привлекать к операциям по спасению экипажей терпящих бедствие субмарин противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на главкомат ВМФ.

В ходе экспериментальных маневров на Северном флоте к операции по поиску затонувшей подводной лодки и эвакуации экипажа впервые принимали участие все корабли и суда, которые имеют возможность находить объекты под водой: противолодочные корабли, тральщики, противодиверсионные и гидрографические катера.

Как сообщает газета, на всех флотах к отработке действий по спасению экипажей подводных лодок привлекать надводные силы начнут с 2020 года.

Издание уточняет, что прежде в поисковых операциях участвовали только корабли аварийно-спасательных служб.