Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость перспективного бронетранспортера на платформе "Бумеранг" будет снижена как минимум в три раза за счет замены комплектующих с завышенной рыночной ценой. Об этом ТАСС рассказал Александр Красовицкий, генеральный директор "Военно-промышленной компании" (ВПК), где производят бронетранспортеры.

"Я думаю, разделить на три [нынешнюю стоимость] - это минимум, что мы сделаем", - сказал Красовицкий. - "Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой и ужаснулись. Отданы были все работы 10 лет назад фирмам, которые являлись монополистами, которые в пять-шесть раз завышали стоимость всего, что есть внутри."

Глава ВПК отметил, что при снижении стоимости БТР на шасси "Бумеранг" будет иметь "хороший экспортный потенциал".

"Бумеранг" будет коммерческая, недорогая, очень эффективная машина, с хорошей грузоподъемностью и самое главное с хорошей защищенностью, а еще не менее важно с очень удобной посадкой/высадкой бойцов через заднюю аппарель", - подчеркнул собеседник агентства.

Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК. На ее основе была создана одноименная БМП, впервые показанная в 2015 году публике на параде Победы. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет".