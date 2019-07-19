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БДК "Александр Отраковский" отработал высадку десанта на берег Баренцева моря

Маневры прошли в губе Грязная Кольского залива
Описание
© Пресс-служба Северного Флота

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Александр Отраковский" совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) отработал погрузку военной техники и высадку десанта. Об этом говорится в распространенном  сообщении пресс-службы флота.

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"Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ней были задействованы десять бронетранспортеров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты СФ, и два плавающих транспортера ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву", - сообщили на флоте.

В ходе тренировки экипаж БДК "Александр Отраковский" отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта. Кроме отработки высадки морского десанта на побережье, морские пехотинцы закрепили навыки по заезду в твиндек стоящего на якоре десантного корабля через кормовую аппарель.

Тренировки по морской десантной подготовке с экипажами бронетранспортеров продлятся до генеральной репетиции военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-морского флота, в котором морской пехоте отведена одна из главных ролей.

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