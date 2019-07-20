Подлодку "Новороссийск" после ремонта покажут в Севастополе на праздновании Дня ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Подводная лодка "Новороссийск" и еще семь боевых кораблей Черноморского флота будут показаны на празднике в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ, распространенном в субботу.

Специалисты севастопольского "Севморзавода" и "Адмиралтейских верфей" завершили доковый этап ремонта подводной лодки проекта 636.3 "Новороссийск" Черноморского флота, это первый большой ремонт подводной лодки после ее передачи флоту в 2014 году. Еще несколько дней продлится ремонт субмарины у причальной стенки.

"Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется Парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 19 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач по предназначению. В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы восемь боевых кораблей и судов Черноморского флота, в том числе гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Сметливый", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", подводная лодка "Новороссийск" [и другие]", - говорится в сообщении.

Праздник 28 июля начнется с театрализованного представления об истории Черноморского флота. Затем тральщики продемонстрируют, как ищут и уничтожают минные заграждения, противолодочные силы, как ведется поиск подлодок. Также зрители смогут увидеть элементы морского артиллерийского боя, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие. Суда обеспечения ЧФ покажут "фонтаны на воде" и "вальс буксиров", парашютисты совершат групповой прыжок.

По данным пресс-службы, всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

"Во второй половине дня на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, боевые корабли и катера будут выставлены на Морском вокзале для посещения жителями и гостями Севастополя. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты", - добавили на флоте.