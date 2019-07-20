Китайский эсминец "Си Ань" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС Китая "Си Ань" прибудет в Санкт-Петербург 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 24 июля", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии встречи экипажа корабля примут участие представители командования ЗВО и Ленинградской военно-морской базы. Китайские военные моряки посетят крейсер "Аврора", возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Эскадренный миноносец был введен в строй в 2015 году, имеет на вооружении зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы, экипаж около 250 человек. Водоизмещение корабля составляет 6,6 тыс. т.