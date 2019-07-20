АПРК "Смоленск" и крейсер "Маршал Устинов" встали на рейд в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" встали на Большой Кронштадтский рейд для участия в параде ко Дню ВМФ. Об этом сообщает представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота встали на Большой Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде", - говорится в сообщении.

Боевые корабли совершили переход из назначенного района Финского залива, где они находились ранее после межфлотского перехода с Северного на Балтийский флот, и встали в назначенных точках Большого Кронштадтского рейда. Крейсер и атомная подводная лодка закрепились на специальных швартовных устройствах - "бочках". Об успешной постановке на Большой Кронштадтский рейд РКР "Маршал Устинов" и АПРК "Смоленск" в адрес главнокомандующего ВМФ Адмирала Николая Евменова были произведены соответствующие доклады.

В пятницу адмирал Николай Евменов проверил готовность инфраструктуры Кронштадта к приему и комплексному обеспечению стоянки боевых кораблей флотов, прибывающих для участия в Главном военно-морском параде.