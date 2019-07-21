Празднование Дня ВМФ в Севастополе второй год подряд начнется с выстрела 200-летней пушки

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Военно-морского флота в Севастополе откроется 28 июля, как и год назад, выстрелом из пушки, которой уже около 200 лет, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

"Военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты, посвященный Дню Военно-морского флота России, откроет холостой выстрел из 36-фунтовой корабельной пушки. Орудие, возраст которого составляет порядка 200 лет, установят напротив памятника затопленным кораблям. Выстрел выполнят комендоры [матросы-артиллеристы в российском императорском ифлоте] в военной форме середины XIX века", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около двух лет назад орудие было восстановлено специалистами флотского завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. В 2018 году выстрел из корабельного орудия XIX века впервые открыл празднование дня моряков в столице Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что в День ВМФ в Севастополе пройдет большой праздник. Зрители смогут увидеть театрализованное представление, военные корабли ЧФ, "вальс буксиров", групповой прыжок с парашютом и другое. Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса ЧФ. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над Севастопольской бухтой.