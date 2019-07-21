{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фрегат ВМС Индии посетит Петербург 25 июля

Он пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта

ТАСС, 21 июля. Фрегат Военно-морских сил Индии "Таркаш" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 25 июля. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Фрегат Военно-морских сил Республики Индии "Таркаш" прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом 25 июля", - говорится в сообщении.

Фрегат пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта. Командование Западного военного округа и рота почетного караула примут участие в торжественной встрече экипажа. Индийские военные моряки посетят крейсер "Аврора", также возложат цветы на Пискаревском мемориале жителям Ленинграда, отдавшим жизнь за Отечество.

Фрегат был построен российским судостроительным заводом "Янтарь" в Калининграде, имеет на вооружении установку вертикального пуска ракет и построен с применением стелс-технологий. Экипаж корабля - около 220 человек, водоизмещение - 4,3 тыс. тонн.

Теги
ИндияРоссияСанкт-Петербург
Арктика сегодня
Экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" провел противолодочные учения в Баренцевом море
Экипаж корабля отрабатывал организацию поиска подводной лодки и слежения за ней, а также выполнил практическую стрельбу глубинными бомбами
Читать полностью