Индийский фрегат и китайский эсминец примут участие в параде в День ВМФ России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таркаш" примут участие в Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 июля. Это следует из данных посвященного параду интерактивного раздела, запущенного в понедельник на сайте Минобороны РФ.

По данным газеты "Красная звезда", в параде, приуроченном к Дню Военно-морского флота России, примут участие более 40 кораблей и судов, более 40 самолетов и вертолетов. В нем задействуют свыше 4 тысяч военных и юнармейцев.

В числе кораблей, которые будут участвовать в параде, - новейшие фрегаты проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков", вернувшийся из кругосветного похода, еще не вошедшая в состав ВМФ России подводная лодка проекта 677 "Кронштадт", ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомная субмарина "Смоленск".

В воздушной части парада задействуют палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, стоящие на вооружении Морской авиации ВМФ России Су-30СМ, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н, а также самолет-амфибию Бе-200.