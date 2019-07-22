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Российские штурмовики приняли участие в учениях киргизских военных

Су-25СМ нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим условную бронетехнику и скопление незаконных бандформирований

ТАСС, 22 июля. Четыре российских штурмовика Су-25СМ приняли участие в учениях киргизских военных "Сары-Таш - 2019". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Российские самолеты нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим условную бронетехнику и скопление незаконных бандформирований. Кроме того, летчики отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование, полеты выполнялись на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте от 300 до 3 тысяч метров", - говорится в сообщении.

Учения "Сары-Таш - 2019" начались в Киргизии 18 июля. В них участвуют более 600 военных и свыше 100 единиц техники. На учениях отрабатывается блокирование и уничтожение вторгшихся на территорию боевиков.

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