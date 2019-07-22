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Россия и Турция ведут переговоры о возможном совместном производстве элементов С-400

Как сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Анкара также "проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам"

АНКАРА, 22 июля. /ТАСС/. Россия и Турция обсуждают возможность совместного производства элементов зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью Анатолийскому агентству генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

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"Сейчас продолжаются переговоры об [организации] лицензионного производства в Турции определенных элементов С-400", - приводит агентство слова Чемезова.

По его словам, Турция также "проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам". Гендиректор Ростеха сообщил, что ведутся "переговоры о помощи России и в вопросе создания Турецкой Республикой национальной системы ПВО и ПРО большой дальности".

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

В новость были внесены изменения (12:22 мск) - добавлены подробности.

Теги
ТурцияРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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