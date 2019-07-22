В Севастополе прошла первая совместная репетиция парада в честь Дня ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Экипажи кораблей и летчики провели в понедельник в Севастопольской бухте первую совместную тренировку парада в честь Дня Военно-морского флота, который традиционно отмечают 28 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"В Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота, летчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели первую совместную тренировку военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота РФ с отработкой эпизодов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабли, береговые подразделения и авиация. Проверяется хронометраж развертывания сил, оценивается, достаточные ли меры безопасности предусмотрены для проведения праздника.

Добавляется, что следующая общая тренировка в Севастопольской бухте пройдет 24 июля, а генеральная репетиция состоится 26 июля. На сайте Севастопольского морского порта сообщается, что для проведения репетиции парада в понедельник утром было приостановлено движение городских катеров. С 12:15 рейд открыт.

В День ВМФ в Севастополе пройдет большой праздник. Зрители смогут увидеть театрализованное представление, военные корабли ЧФ, "вальс буксиров", групповой прыжок с парашютом и другое. Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса ЧФ. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над Севастопольской бухтой.