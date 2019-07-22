В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" исполнила гособоронзаказ-2018 на 99,6%, а также с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки достигла 30%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба корпорации со ссылкой на ее главу Сергея Чемезова.

"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, согласно годовому отчету Ростеха, прошедший год стал также рекордным для экспорта российских вооружений. "Общий объем поставок по линии "Рособоронэкспорта" составил $13,7 млрд. Твердый портфель зарубежных заказов на российскую военную технику достиг $55 млрд", - отметили в пресс-службе Ростеха.

В 2018 году начался переход под управление госкорпорации предприятий Объединенной авиастроительной корпорации. "Авиационный кластер станет самым мощным в структуре Ростеха - его совокупная выручка превысит 1 трлн рублей в год", - подчеркнули в пресс-службе.

В сегменте оборонной промышленности Ростеха также продолжает заниматься оздоровлением и оптимизацией активов. "Продолжались мероприятия по интеграции в структуру корпорации холдинга "Уралвагонзавод". К моменту передачи консолидированный убыток компании составляли 4,2 млрд рублей. Поддержка госкорпорации позволила сократить убытки "УВЗ" вдвое (в 2018 году - 2,1 млрд рублей)", - пояснили в Ростехе.

Также госкорпорация направила свыше 16 млрд рублей концерну "Тракторные заводы", который был передан под ее управление с совокупными долгами более 106 млрд рублей. Предпринятые шаги позволили не допустить срыва исполнения обязательств предприятия перед государственными и зарубежными заказчиками.