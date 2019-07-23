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Военные в рамках учений "Индра" отработают около восьми тактических эпизодов на суше

В целом маневры будут посвящены руководству разнородными группировками войск при решении совместных задач, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты в рамках международных российско-индийских учений "Индра" проведут около восьми тактических эпизодов на суше. В целом маневры будут посвящены руководству разнородными группировками войск при решении совместных задач, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На первой планирующей конференции, которая завершилась в городе Уссурийске (Приморский край), представители командования Восточного военного округа и Вооруженных Сил Республики Индия согласовали цели предстоящего российско-индийского совместного военного учения "Индра-2019". Стороны пришли к соглашению, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки органов военного управления при руководстве разнородными группировками войск при решении совместных задач. <...> Для сухопутной группировки войск спланировано около 8 тактических эпизодов", - сообщила пресс-служба.

Так, офицеры тактического звена изучат основные приемы и способы действий для обеспечения работы смешанных подразделений. Планируется, что учения повысят полевую, морскую и воздушную выучку и помогут усовершенствовать взаимодействие российских и индийских подразделений.

Ранее сообщалось, что учения пройдут в декабре в межвидовом формате на морских, сухопутных полигонах и аэродромах на территории Индии. От Восточного военного округа планируется привлечь около 300 военнослужащих одного из мотострелковых соединений округа из Приморского края.

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