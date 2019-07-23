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В МО РФ заявили, что Ту-95МС не нарушали границ других стран при полете над Японским морем

В ведомстве указали, что российские бомбардировщики выполняли плановый полет
Самолет Ту-95МС Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет Ту-95МС
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС не нарушали границы других государств при плановом полете над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря". - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, самолеты не нарушали границы других государств. "По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - говорится в сообщении Минобороны.

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