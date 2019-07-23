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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи

Минобороны России опровергло сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских F-16

В заявлении ведомства говорится, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать"
Здание Минобороны РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Минобороны РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщения о предупредительной стрельбе южнокорейских истребителей F-16 в сторону российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было", - заявили в Минобороны, отметив, что "если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать".

Ранее агентство Yonhap выступило с утверждением, что самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

По данным Комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, поднятые им на встречу южнокорейские истребители произвели около 360 предупредительных выстрелов в сторону российских военных самолетов, якобы вторгшегося в воздушное пространство Республики Корея.

Теги
РоссияРеспублика КореяОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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