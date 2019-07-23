Глава ФСВТС сообщил, что первый этап поставок С-400 Турции завершится на этой неделе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем С-400 завершится на этой неделе, сообщил журналистам во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"На этой неделе завершаем первый этап поставок", - отметил Шугаев, подчеркнув, что "желающих купить С-400 не убавлялось" после заявлений США об исключении Турции из программы производства F-35.

Шугаев отметил, что Россия рассчитывает на продолжение военно-технического сотрудничества с Турцией и после поставки С-400, в частности в авиационной военной технике.

"Я уверен, что у нас с турецкими партнерами еще будет немало других тем для сотрудничества, в частности и по авиационной технике тоже, поэтому я в этом смысле оптимист", - сказал он на первом заседании экспертного совета по ВТС при комиссии по ОПК в Государственной Думе.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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