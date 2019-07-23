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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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В ВКС РФ оценивают действия летчиков ВВС Южной Кореи как воздушное хулиганство

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш Егор Алеев/ТАСС
Описание
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Действия летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи при сопровождении российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей оцениваются как воздушное хулиганство. Об этом во вторник сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", - сказал командующий.

Как отметил Кобылаш, на данный момент все самолеты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, "совершили посадку на аэродромах базирования".

В новость были внесены изменения (18:05 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияРеспублика КореяОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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