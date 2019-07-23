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Обвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи

Военному атташе Южной Кореи в РФ вручена нота из-за инцидента в небе над Японским морем

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что в настоящее время все самолеты ВКС России после успешно выполненных задач совершили посадку на аэродромах базирования

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Нота в связи с неправомерными действиями пилотов южнокорейских истребителей F-16, пересекших курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Японским морем, была вручена во вторник военному атташе республики в России.

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Об этом сообщил журналистам командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота", - сказал он.

Командующий также отметил, что в настоящее время все самолеты ВКС РФ после успешно выполненных задач совершили посадку на аэродромах базирования.

Теги
РоссияРеспублика КореяОбвинение РФ в нарушении воздушных границ Южной Кореи
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