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Группа бомбардировщиков России и Китая 11 раз сопровождалась иностранными истребителями

Экипажи самолетов Южной Кореи повели себя непрофессионально, считает генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики "Хун-6К" во время полета над Японским и Восточно-Китайским морями 11 раз сопровождались иностранными истребителями. Об этом сообщил во вторник журналистам командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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"За время выполнения задания авиационная группа 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств", - отметил Кобылаш.

По его словам, экипажи самолетов Южной Кореи повели себя непрофессионально.

Кобылаш также уточнил, что группа состояла из двух российских (Ту-95-МС) и двух китайских ("Хун-6К") бомбардировщиков, которые пролетали по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Вместе с ними в группе следовали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000".

Российские самолеты преодолели около 9 тыс. км. В настоящий момент, добавил Кобалыш, "самолеты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, совершили посадку на аэродромах базирования".

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